Экспортные льготы выплачены всем предпринимателям

Эмилия Аббасова, специально для haqqin.az 15:10

В Азербайджане определены приоритетные области для продолжения развития и диверсификации национальной экономики и ненефтяного сектора, увеличения объемов производства и экспорта конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также дальнейшего усиления роли частного сектора в экономическом развитии страны. Одним из таких приоритетных направлений для Азербайджана является сфера сельского хозяйства, так как развитие сельскохозяйственного сектора имеет особое значение с точки зрения укрепления продовольственной безопасности и занятости населения. Следует отметить, что в международной практике механизмы государственной поддержки в основном применяются к аграрному сектору. В связи с этим в Азербайджане реализуются долгосрочные комплексные меры государственной поддержки в сфере сельского хозяйства: сельхозпроизводителям предоставляются субсидии, стимулируется экспорт определенной сельхозпродукции.

В результате мер, направленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства, уровень самообеспечения и экспортный потенциал сельхозпродукции увеличивается с каждым годом. Только в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в нашей стране увеличилось на 7,2 процента. В настоящее время в Азербайджане применяются различные механизмы, направленные на поддержку производства и экспорта в ненефтяном секторе, а также продвижения бренда «Made in Azerbaijan». Одним из эффективных механизмов поддержки экспорта является его стимулирование. Стимулирование экспорта — это механизм выплаты экспортеру части таможенной стоимости товара, указанной в экспортной таможенной декларации за счет государственного бюджета. В соответствии с указом президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2016 года, государство осуществляет частичную поддержку экспорта за счет бюджета, в зависимости от стоимости и вида экспортируемой продукции ненефтяного сектора, производимой в стране, и используемых в производственном процессе местных компонентов. Согласно постановлению Кабинета министров от 6 октября 2016 года, стимулирование экспорта в основном предназначено для ряда сельскохозяйственных продуктов и продуктов переработки с высоким уровнем самообеспечения, произведенных на основе местного сырья. Вышеуказанным постановлением утвержден перечень ненефтяной продукции, подлежащей стимулированию при экспорте; порядок выплат и применяемые к базовой сумме коэффициенты. При определении продуктов, на которые распространяется стимулирование, правительством принимаются во внимание следующие факторы: производство данного продукта в стране; доля местных компонентов, используемая в производственном процессе; потенциал продукта для экспорта и внутреннего спроса. Согласно перечню, установленному Кабинетом министров, к продукции, стимулируемой на экспорт, относятся очищенный и переработанный фундук, гранаты, оливковое масло, хлебобулочные изделия, сухофрукты, яйца птиц, натуральный мед, финики, консервированные фрукты и овощи, а также соки из них, алкогольные и безалкогольные напитки, нафталановая мазь, одежда из натуральной кожи, обувь и другие изделия, ковры ручной работы, шелковые ткани, одежда из хлопчатобумажной пряжи, аксессуары и другие готовые текстильные изделия. Базовая сумма стимуляции экспорта составляет 3 процента от стоимости экспортируемой продукции и оплачивается с применением коэффициентов в пределах от 1 до 2-х. То есть экспортеру возвращается от 3 до 6 процентов таможенной стоимости вывозимого товара. Например, если экспортируется хурма эквивалентом в 1 млн манатов, экспортеру выплачивается 30 тысяч, а при экспорте соков на ту же сумму, - 60 тысяч манатов.

На данный момент выдано 2 907 распоряжения о стимулирующих выплатах. В течение данного периода, за экспорт продукции стоимостью 372 млн. долларов США, предпринимателям перечислено 23,7 млн. манат в качестве стимулирующих выплат. Эти предприниматели экспортировали свою продукцию в Германию, США, Великобританию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Кувейт, Австралию, Бельгию, ОАЭ, Южную Корею, Беларусь, Чехию, Китай, Францию, Японию и другие страны. Экспортеры, желающие воспользоваться господдержкой, должны обратиться в Министерство экономики или Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Следует отметить, что до сих пор ни один предприниматель, экспортировавший продукцию из списка, установленного Кабинетом министров, и предоставивший документы в соответствии с правилами, не остался вне данного механизма поддержки. Как видно, основным критерием, по которому применяется механизм стимулирования и поддержки экспорта, является принадлежность продукции к ненефтяному сектору. Правда, некоторые предприниматели обращаются к средствам массовой информации и жалуются на отсутствие поддержки экспорта в их сфере. Например, предприниматель, пожелавший остаться анонимным, недавно обратился к сайту haqqın.az с жалобой на то, что не может получить поддержку своей экспортируемой продукции со стороны государства. Как отмечалось выше, согласно соответствующему решению Кабинета министров, поддержка экспорта, в основном, направлена на ряд сельскохозяйственных продуктов и продуктов переработки, произведенных на основе местного сырья и с высоким уровнем самообеспечения. Поддержка экспорта не распространяется на продукцию, предоставляемую, например, анонимным предпринимателем, который, как мы понимаем, занимается производством арматуры, труб, и т.д. Стоит заметить, что зависимость от импорта указанной продукции велика, а уровень обеспечения внутреннего спроса - низкий. Например, в группе «Черные металлы и изделия из них», которая включает такую продукцию, как арматура, трубы, профили и др., наблюдается зависимость от импорта. Только за 8 месяцев текущего года импорт указанной продукции в Азербайджан составил порядка 670,5 млн долларов США. Эксперты считают, что стимулирование экспорта в соответствии с международной практикой может привести к применению странами-импортерами соответствующих ограничительных мер (компенсационных пошлин) в отношении подобной продукции. Отношение международных организаций к стимулированию экспорта также не является положительным. В качестве причины часто указывают нарушение конкурентной среды, так как применение механизма создает определенные условия для несправедливой торговли. Тем не менее в проводящем независимую экономическую политику Азербайджане стимулирование экспорта применяется к ряду продуктов с целью развития сельского хозяйства, являющегося одним из основных направлений ненефтяного сектора. Цель одна - экономический рост, развитие бизнеса, расширение производства и экспорта.