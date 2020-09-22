Агаларовы взяли большие кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну, первому вице-президенту группы Эмину Агаларову, пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Эмин Агаларов.

Он уточнил, что кредиты в рублях и в долларах бизнесмены взяли как физлица. Одной из причин оформления кредита на себя Агаларов назвал то, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Бизнесмен уточнил, что кредиты были необходимы в первую очередь для того, чтобы справиться с обязательствами перед Сбербанком, а также достроить проекты, в которые уже были вложены деньги.

Агаларов не назвал сумму взятых кредитов, но уточнил, что на каждый из трех торговых центров Vegas, которыми владеет компания, ранее было взято по займу более чем $300 млн. РБК направил запрос о сумме взятых Агаларовыми кредитов в Crocus Group.

В прошлом году Crocus Group приступила к реконцепции торгового центра Vegas на Каширском шоссе, и Агаларов уточнил, что группа планирует «рано или поздно» провести изменения всех трех центров, увеличив в них долю развлечений. По его словам, торговые центры должны превратиться в entertainment-площадки. Стоимость реконцепций будет зависеть от площади объектов и составит примерно $10–20 млн за каждый торговый центр.

Эмин Агаларов подчеркнул, что самое тяжелое время для компании позади.

«Когда мы не работали и все было закрыто, мы в принципе были обречены, счет шел на дни; сейчас, когда мы уже открылись, мы понимаем, что не все работает стабильно, не все работает со знаком плюс, но все равно мы функционируем и это дает нам хоть какие-то возможности», — сказал он. И добавил, что компания продолжает активно работать, потому что «если сложить весла и плыть по течению, то перспективы маловероятны».