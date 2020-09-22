Посетители и сотрудники Эйфелевой башни были временно эвакуированы после звонка неизвестного, угрожавшего взорвать монумент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по эксплуатации Эйфелевой башни (Sete).

"Сегодня утром была объявлена эвакуация после анонимного звонка в полицию. Это произошло совсем недавно. Сейчас на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они проводят необходимые проверки", - сообщил представитель организации.

Собеседник агентства не смог уточнить, как долго продлится инспекция.