В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19

В Польше официально объявили о разработке первых в мире эффективных лекарств от коронавируса. Препарат передали на клинические испытания, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на польское издание Onet.

Лекарство разработала компания Biomed, используя плазму крови людей, которые выздоровели от коронавируса. Сейчас препарат передают на клинические испытания в четыре центра: в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.

"Лечение COVID-19 плазмой крови выздоравливающих уже одобрено ВОЗ и министерством здравоохранения Польши", - сказал доктор Гжегож Челей, сенатор парламента Польши, присутствовавший на представлении препарата.