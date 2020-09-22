Представители Минздрава приняли участие в обсуждениях о здоровой школе

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, 23 сентября в формате видеоконференции прошел ежегодный семинар-встреча национальных координаторов проекта «Школы Здоровья в Европе» (Schools for Health in Europe) по Восточной Европе и Центральной Азии. Основной целью семинара была поддержка деятельности национальных координаторов, а также обеспечение обмена опытом между школами, уделяющими особое внимание программам здравоохранения. Азербайджан в качестве национального координатора проекта «Школы Здоровья в Европе» на этом семинаре представила заведующая отделом Центра общественного здоровья и реформ Минздрава Сабина Бабазаде.

Основными темами обсуждения на семинаре-встрече в этом году стала работа национальных координаторов проекта «Школы Здоровья в Европе» по Восточной Европе и Центральной Азии, а также проблемы дистанционного обучения в школах в период пандемии COVID-19 и процесс реализации мер против распространения коронавируса в школах. Также в ходе мероприятия национальные координаторы по Восточной Европе и Центральной Азии провели ряд обсуждений по разработке новых стандартов и показателей для школ, пропагандирующих укрепление здоровья.

Одним из важных вопросов повестки дня прошедшего в формате онлайн-видеоконференции мероприятия стало обсуждение второго издания методического пособия и предназначенных для школ инструкций на тему «Какой должна быть пропагандирующая принципы здоровья школа?». В рамках семинара также состоялись обширные и интересные дискуссии о пользе и эффективности разработанного специально для учителей в 2019 году пособия под названием «Изучаем здоровье и укрепляем здоровье. Основные концепции и меры”.

Кроме того, заведующая отделом Центра общественного здоровья и реформ Минздрава Сабина Бабазаде, выступая на онлайн-семинаре, проинформировала участников конференции об организации преподавания и обучения в школах в период особого карантинного режима. Затем был представлен отчёт о том, как применяемое во время пандемии вируса COVID-19 дистанционное образование в настоящее время влияет на здоровье, образ жизни и благополучие учащихся.

В конце семинара национальным координаторам «Школы Здоровья в Европе» по Восточной Европе и Центральной Азии организаторами семинара были предоставлены индивидуальные консультации. Также определены план и перспективы работы проекта «Школы Здоровья в Европе» на 2020-2021 учебный год.

Отметим, что организаторами прошедшего в формате видеоконференции ежегодного семинара являются Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей» Минздрава России, Европейское региональное бюро ВОЗ, Исполнительный комитет Европейской сети «Школы Здоровья в Европе», а также Московское отделение офиса «Школы Здоровья в Европе».