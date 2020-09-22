В Германии отказались говорить о местонахождении Навального

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт отказался говорить о местонахождении российского оппозиционера Алексея Навального. 

«Что касается того, где он в настоящее время находится, или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это», — заявил политик. Его цитирует РИА Новости.

По словам Зайберта, Берлин желает россиянину поправки, а также просит Москву прояснить обстоятельства случившегося.

Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 23 сентября. Отмечалось, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно прекратить.

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