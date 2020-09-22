Азербайджан – важный стратегический партнер России. Лидеры наших государств находятся в постоянном диалоге, задача парламентов – законодательно обеспечить их решения. Как сообщает официальный сайт Госдумы РФ, об этом сказал во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам очень важно развивать отношения между парламентами. Общаясь, мы лучше понимаем друг друга, участвуем в выработке решений, работаем в различных форматах», — подчеркнул председатель ГД.

В свою очередь Сахиба Гафарова пригласила Вячеслава Володина посетить с официальным визитом Азербайджан.

Вячеслав Володин принял приглашение: «Обязательно приедем с моими коллегами. Тем более у нас фактически на заключительной стадии подготовка соглашения о создании межпарламентской комиссии высокого уровня. Чтобы мы могли не только обсуждать развитие отношений между народами, нашими странами, но и заниматься решением конкретных вопросов в рамках повестки комиссии, которая бы объединила наших парламентариев в решении ключевых проблем в рамках парламентского измерения. Такие формы развития отношений – это наш с вами вклад в их укрепление».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных межпарламентских площадках, сближения национальных законодательств. По итогам встречи стороны приняли коммюнике.