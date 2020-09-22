В Баку заговорили о закупках вакцины против коронавируса

«Производство вакцин в Азербайджане не представляется возможным». Об этом сегодня на заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященном вопросам вакцинации против вируса SARS-COV-2, сказала завотделом TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что закупка вакцин из-за рубежа может произойти в двух формах.

«Речь идет о двусторонних переговорах с компаниями-производителями и закупке вакцин на основе многосторонней платформы. Основная цель платформы COVAX - ускорить производство вакцин в борьбе с COVID-19 и создать справедливую и равную доступность для всех стран. Здесь мы не идем на прямые переговоры с компаниями-производителями. Но недостатком является то, что не дается возможность выбора вакцины. Однако предлагаемые странам вакцины будут только те, что уже прошли третью клиническую фазу. В этом случае мы можем заказать вакцины, которые будут охватывать 20 процентов населения», - сказала она.