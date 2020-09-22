«Все работы выполнены с большой любовью, со вкусом. Инфраструктурные проекты, канализация, созданные для комфорта людей условия, линии электропередачи, ремонт зданий, крыши, дороги, улицы, эстетический вид – все это делается с одной целью: чтобы проживающие здесь люди чувствовали себя комфортно, чтобы для них были созданы хорошие условия. Кроме того, созданы рабочие места. По предоставленной мне информации, проживающие здесь граждане привлечены к работе. Они выращивают десятки деревьев, цветов, кустарников. В то же время здесь работают люди из других мест. В целом на этих работах по благоустройству работой обеспечены около тысячи человек», - сказал президент.

«Это место, которое в свое время было мусорной свалкой, сейчас превратилось в красивый полигон, созданы рабочие места. Функционируют промышленный парк, мусоросжигательный завод. В то же время большая часть находящегося поблизости озера Беюкшор уже очищена и через озеро проложена дорога. Поэтому сейчас созданы хорошие возможности для передвижения», - отметил глава государства.

«Начинается новый период в жизни села Балаханы. Поздравляю вас по этому случаю. Вы знаете, что я уделяю особое внимание селу Балаханы. Очистка, ликвидация несколько лет назад знаменитой Балаханской мусорной свалки дали старт уже проведенным здесь экологическим работам. Потому что это создавало большие сложности для жителей Балаханы, а также оказывало негативное влияние на жителей Баку в целом», - сказал Ильхам Алиев .

«Это первый этап работ. Однако многое еще предстоит сделать, и мы будем делать это постепенно. Я хочу еще раз сказать, что основная цель в Балаханы - в старинном населенном пункте нашей страны люди должны жить комфортно, жить еще лучше, быть обеспеченными работой, здесь должна быть хорошая экологическая обстановка, чистый воздух и чистая вода. Конечно, одной из целей было восстановление и нахождение исторических памятников. Некоторые из показанных мне сегодня исторических памятников были подземными, в том числе песчаная баня, другие памятники - построенные в XIV веке, в советское время, они тоже наше национальное достояние. Эти памятники еще раз показывают, что это село имеет очень древнюю историю, древнюю культуру, ведь сооружать такие постройки могли только люди с высокой культурой», - сказал президент.

«Конечно, есть мысли в связи с дальнейшим развитием поселка. Жители Баку и других городов уже приезжают сюда, отдыхают, совершают прогулки и фотографируются. По доложенной мне информации, о Балаханы пишет и зарубежная пресса, есть большой интерес из Европы и России. Конечно, поток туристов будет еще больше, а это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если жители поселка будут активны в вопросах, связанных с туризмом, используют возможности и предоставят гостям туристические услуги», - сказал президент.

«Сегодня в городах, маленьких поселках, исторических местах многих развитых страны местные жители присоединяются к туристической работе. Они одновременно зарабатывают деньги, информируют о своей культуре и создают хорошие условия для туристов. Поэтому теперь это будет зависеть от самих людей. Государство окажет необходимую поддержку. Здесь должны со вкусом создаваться объекты общественного питания, кафе и чайханы, а также другие объекты, которые могут привлечь туристов. Здесь должна быть активная жизнь, чтобы люди жили лучше и иностранные гости смогли увидеть эту красоту», - сказал Ильхам Алиев.

«Я уже говорил, и вы прекрасно знаете, что у Балаханы богатая история. Но эта история оставалась в стороне. Плохая экологическая ситуация, плохое состояние дорог и другие проблемы не давали возможности, чтобы даже граждане Азербайджана имели полную информацию о Балаханы. Сегодня о Балаханы пишет мировая пресса, и это только начало. Поэтому мы с Мехрибан ханум приехали сюда. Я говорил, что лично приеду и ознакомлюсь с проделанной работой. Большая часть работ уже завершена, а предстоящая работа даст еще больший толчок для развития Балаханы», - сказал он.