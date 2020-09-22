В Израиле могут ввести чрезвычайное положение

В Израиле министерский кабинет по коронавирусу начал обсуждать ужесточение карантина. Премьер-министр Нетаньяху требует утвердить жесткий общий карантин, закрыть целые отрасли в экономике и сделать это срочно - до Йом Кипур, а не после. Об этом пишет издание Детали.

Также на повестке дня введение в Израиле чрезвычайного положения. В стране растет заболеваемость коронавирусом. Руководитель по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу заявил сегодня утром в интервью 12 телеканалу, что за последние сутки выявлены 6 700 новых больных

Как сообщает Walla, перед началом заседания кабинета премьер-министр провел консультации с отдельными министрами. Они обсудили возможность объявить в стране чрезвычайное положение. Рассматривается два пути: внести соответствующие поправки в закон о коронавирусе, либо ЧП объявляет министр внутренней безопасности. Об этом журналистам сообщили официальные лица, осведомленные о содержании консультаций. По их словам, генпрокурор сейчас готовит свое заключение по этому поводу.