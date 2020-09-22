Глава TƏBİB: «Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет добровольной»

«На начальном этапе в Азербайджане вакцинацию пройдут 20% населения». Об этом сегодня на заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященном вопросам вакцинации против вируса SARS-COV-2, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что были определены группы риска, связанные с вакцинацией и что к концу недели будет разработана и обнародована стратегия.

По словам Р.Байрамлы, в группу риска входят работники области здравоохранения, правоохранительных органов, а также часть населения с заболеваниями (в том числе диализом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью и др.).

Р. Байрамлы отметил, что процесс вакцинации будет носить добровольный характер: «У вакцинированных проблем с донорством не будет».