Приговоренный к смерти наркоторговец вырыл тоннель и сбежал

Житель Сингапура Цай Чанпан, приговоренный в Индонезии к смертной казни за наркоторговлю, сбежал из тюрьмы по вырытому им тоннелю. До этого он сбегал из СИЗО через проделанную им самим дыру в стене, сообщает Reuters.

37-летний Чанпан находился в тюрьме Джакарты с 2017 года. Он ожидал смертного приговора за то, что перевозил метамфетамин в крупных масштабах.

Полгода назад, по словам сокамерника Чанпана, он украл из тюремной столовой инструмент, пронес его в камеру и начал тайно рыть тоннель. В день побега китаец дождался пересменки охраны, залез в канализацию через тоннель и прополз по трубам к выходу.

Пока заключенный не найден.

Отмечается, что три года назад Цай Чанпан уже сбегал из следственного изолятора в Джакарте через дыру в стене ванной комнаты, которую он сам же и сделал.

Полиция Индонезии внесла Чанпана в список самых разыскиваемых преступников.