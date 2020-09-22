Делегация Милли Меджлиса встретилась с депутатами Госдумы

В Москве состоялась встреча депутатов Милли Меджлиса Азербайджана и Государственной Думы РФ. О этом сообщает официальный сайт Госдумы.

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил высокий уровень отношений России и Азербайджана: «Наши отношения имеют давнюю историю, основаны на дружбе, наши парламенты интенсивно взаимодействуют на уровне профильных комитетов, групп дружбы, комиссий».

По словам Леонида Калашникова, Россия и Азербайджан активно взаимодействуют на межпарламентских международных площадках.