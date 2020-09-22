Делегация Милли Меджлиса встретилась с депутатами Госдумы

В  Москве состоялась встреча депутатов Милли Меджлиса Азербайджана и Государственной Думы РФ. О этом сообщает официальный сайт Госдумы. 

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил высокий уровень отношений России и Азербайджана: «Наши отношения имеют давнюю историю, основаны на дружбе, наши парламенты интенсивно взаимодействуют на уровне профильных комитетов, групп дружбы, комиссий».

По словам Леонида Калашникова, Россия и Азербайджан активно взаимодействуют на межпарламентских международных площадках.

С ним согласился председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов: «Каждый день на собственном опыте мы убеждаемся, насколько глубоки наши отношения».

Особое внимание было уделено вопросу изучения русского языка в Азербайджане. Леонид Калашников поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за отношение к русскому языку.

В свою очередь руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Россия Низами Сафаров призвал развивать дальнейшее сотрудничество на уровне вузов.

Также парламентарии обсудили вопросы сохранения и защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне.

454 просмотров