Ильхам Алиев заявил, что после Балаханы новая цель - Биби-Эйбат

АзерТАдж представляет некоторые моменты из беседы президента Ильхама Алиева с жителями поселка Балаханы.

«Ведущие международные финансовые структуры отмечают, что нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей. Наглядный пример этого – снижение бедности и уровня безработицы. В то время как в некоторых богатых нефтью странах имеется большая безработица, а в обществе царят социальная несправедливость и другие проблемы. Но в Азербайджане нефть служит развитию страны и людей», - сказал президент.

«Балаханы и Биби-Эйбат являются самыми древними нефтяными центрами в мире. Здесь началась мировая добыча нефти. Сегодня похожий проект реализуется в Биби-Эйбате. В первую очередь мы там очистили бухту. Вы помните, в каком состоянии был поселок? Человек приходил в ужас, черная почва, сваи, как будто это была зона экологического бедствия. Но сегодня там разбит парк, мы провели там Европейские игры. Скоро начнется марафон, созданы спортивный городок и городок искусства. Там создан бульвар и построен самый большой в стране спортивный бассейн. Второй этап работ заключается в благоустройстве поселка Биби-Эйбат», - сказал он.

«В свое время я дал поручение и сказал, что весь мир должен знать о том, что первая в мире нефтяная скважина была пробурена в Биби-Эйбате. Но разве есть какой-то памятник, олицетворяющий это? Нет. Поэтому я предложил создать памятник. Сегодня сюда приезжают иностранцы и видят, где была пробурена самая древняя нефтяная скважина в мире. Недавно я сказал, что если бы тогда Азербайджан был независимым, а та нефть досталась бы нашему народу, сегодня мы могли бы стать самой богатой страной в мире. Но когда мы обрели независимость, Балаханы и Биби-Эйбат находились в состоянии экологической катастрофы. Поэтому сегодня мы должны превратить эти зоны экологической катастрофы в экологический рай и делаем это», - сказал глава государства.