За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. 173 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 524 случая заражения коронавирусной инфекцией. 37 122 пациента вылечились, 580 пациентов скончались. Лечение 1 822 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.