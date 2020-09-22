В Греции россиян отправили в тюрьму на 300 лет

Двое россиян приговорены в Греции к 600 годам колонии на двоих за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает ТАСС.

"Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы якобы за организацию нелегальной миграции в Греции. Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказания", - сказал Мельников, отметив, что столь большой срок связан с тем, что от семи до 12 лет моряки получают за каждого мигранта, которого обнаруживают на судах.