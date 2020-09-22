ВОЗ предупреждает об угрозе дезинформации о коронавирусе

С развитием пандемии коронавируса COVID-19 в мире появилось больше дезинформации и слухов, которые ставят под угрозу жизни людей, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По мере того, как COVID-19 распространяется по миру, также распространяются слухи, ложь и дезинформация. Они могут быть столь же опасными. Слишком много людей навредили себе из-за ложных сведений, самолечением токсичными химикатами или опасными препаратами", - приводит Интерфакс слова Гебрейесуса, которые он сказал, выступая на Генассамблее ООН.

"В некоторых случаях дезинформация приводила к жестокости в отношении работников здравоохранения, отдельных лиц или уязвимых групп людей, таких как меньшинства или беженцы", - добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "ложная информация" также увеличила объем "предрассудков, которые послужили барьером для оказания помощи тем, кому она требуется".

Кроме того, по его словам, дезинформация "оказала влияние на доверие к науке, к институтам и к системам здравоохранения".