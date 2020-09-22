Прокуратура Болгарии предъявила двум российским дипломатам обвинение в шпионаже. Россиянам вменяется сбор сведений о болгарской армии с целью передачи российской военной разведке. Об этом сообщает Коммерсант.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел страны Екатерину Захариеву.

По заявлению прокуратуры, досудебное расследование показало, что дипломаты с 2016 года собирали сведения о «планах модернизации болгарской армии и техническом оснащении военной техники». Для этого они вступали в контакт с гражданами Болгарии, имеющими доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны, обещали и передавали им вознаграждения, заявили в прокуратуре. Уголовное производство в отношении дипломатов было приостановлено из-за их неприкосновенности.

Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила двух российских дипломатов о шпионаже в пользу Москвы.