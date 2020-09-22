Azercell предоставляет возможность заработать подарочный баланс

Azercell в очередной раз расширяет функциональность приложения Kabinetim и дает абонентам уникальную возможность заработать подарочный баланс.

Самый предпочитаемый мобильный оператор страны ООО Azercell Telekom первый на местном рынке и в регионе представляет новую услугу «Поделись и зарабатывай».

Так, начиная с 18 сентября абоненты мобильного оператора получают бонусы, порекомендовав своим друзьям цифровые услуги Azercell с помощью кнопки «Поделись» в приложении «Kabinetim». Отправитель получает подарочный баланс только в том случае, если получатель подключается к услуге посредством этого уведомления.

Абоненты Azercell зарабатывают 1 AZN за каждую успешную рекомендацию услуг «BluTv» и «ivi», а также 0.10 AZN за каждое новое подключение к «Kabinetim».

Лидирующий оператор мобильной связи страны не ограничивает число бонусов. Пользователи как Предоплатной, так и Постоплатной системы платежа могут рекомендовать приложения Azercell в неограниченном количестве в течение дня и использовать подарочный баланс в любом направлении.

Не упусти возможность заработать бонусы с Kabinetim от Azercell!

Для дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/referal/