Вашингтон ввел новые санкции против Москвы

США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского минфина.

Санкции вводятся в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США, ситуацией в Украине.

Среди россиян, проживающих, по данным властей США, в России, - Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин. Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский – в Финляндии.

Среди компаний, попавших под санкции, - находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу, говорится на сайте минфина.

Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.