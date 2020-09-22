МИД РФ: Россия никогда не обладала "Новичком"

Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как согласуются утверждения о том, что такого вещества у РФ никогда не было, со словами главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, что запасы вещества были уничтожены, сообщает ТАСС.

"Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция РФ и положение дел в этом вопросе каких-либо изменений не претерпели", - сказала она.

"Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то они не нуждаются в комментариях, - продолжила Захарова. - Нашу позицию я озвучила и переподтвердила".