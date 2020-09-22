Арестован глава ООО AzGold

На основании материалов, собранных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании обращения гражданина, были выявлены основания для подозрения в том, что фактический руководитель ООО AzGold Мухтаров Мушвиг Рахман оглу в 2012-2014 годах путем злоупотребления служебными полномочиями для получения незаконного преимущества умышленно занес в отчет о финансовом положении ложные сведения и по кредитным соглашениям, заключенным с Гёйчайским филиалом ЗАО AccessBank, взял незаконный кредит на 700 тысяч долларов, тем самым нанеся ущерб ЗАО AccessBank в крупных размерах, умышленно не выплатил по кредитам 572 тысяч 377 манатов, нарушив нормальную деятельность ЗАО AccessBank.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Мушвиг Мухтаров в июле 2014 года, обманув граждан предложением об инвестировании в бизнес по доставке и продаже золотых слитков на территории страны, путем мошенничества присвоил принадлежащие трем гражданам денежные средства на 2 миллиона 19 тысяч манатов.

За указанные незаконные действия Мушвиг Мухтаров привлечен к следствию по статьям УК Азербайджана: 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 195.2 (незаконное получение кредита или использование его не по назначению) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями). Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.