Никогда такого не было, и вот опять. Российское издание «Московский комсомолец» вновь вернулось к изрядно потухшей теме «Использования сирийских террористов для поддержки армии Азербайджана в конфликте против Армении».

Источник «МК» исключительной «надежности» - твиттер-аккаунт депутата сирийского парламента от Алеппо Фареса Шехаби. То, что он в самой Сирии пользуется весьма неоднозначной, мягко говоря, репутацией, а некоторые прямо называют его «свихнувшимся на теориях заговора» - журналисты вполне могут и не знать. Как и истории о том, что он на полном серьезе утверждал, что «Ан-Нусра» выдвинула своих кандидатов на выборах в нескольких муниципалитетах Лондона.

Картина, представленная в опубликованном «Московским комсомольцем» материале , буквально завораживает: «Из числа боевиков, находящихся на территории сирийских провинций Идлиб и Алеппо сформирован первый отряд из 1000 человек, которые заключили контракт на 6 месяцев службы… Колонны военной техники боевиков покидают сирийскую территорию и движутся по направлению к турецкому городу Килис, откуда их планируется перебросить в Азербайджан воздушным путем. Ожидается, что на армяно-азербайджанской границе и линии разграничения в Карабах е боевики будут развернуты до конца сентября».

Не будем заострять на этом внимания – магия имени, а Шехаби выступает весьма часто, сыграла свою роль. И потому российское издание в погоне за сенсацией не обратило внимание на несколько несуразностей в сообщениях сирийского парламентария, с избытком одаренного энтузиазмом, но слегка обделенного здравым смыслом.

Во-первых, если, по уверениям «МК», в Закавказье «переброшена турецкая военная авиация, подразделения армейского спецназа и другие войсковые соединения», то возникает вопрос – а зачем им там еще и сирийские боевики? Как показали события в самой Сирии, никакими уникальными боевыми качествами они совершенно не обладают, если не сказать еще жестче. И к действиям в составе регулярной армии непригодны от слова «совсем» - это еще если не считать затрат на их боевое слаживание и выстраивание с ними взаимодействия.

В условиях Ливии, где тактика ведения войны недалеко ушла о времен набегов племенного ополчения – по пустыне на «шайтан-машинах» приехали, постреляли, если повезло – пограбили и назад, сирийские боевики вполне себе пригодны. Чуть измени рельеф, условия и противника – и драп с потерей тапочек этих воинов обеспечен.

Во-вторых, к сведению журналистов «МК», выучка азербайджанских и турецких войск такова, что в помощи такого рода «диких союзников» они совершенно не нуждаются. И не только потому, что с ними возникает масса проблем, вроде удержания их от мародерства и насилия против мирных жителей.

Но, главным образом, опять же сошлемся на недавний опыт операций турецкой армии в Северной Сирии и Ираке – военный «паровой каток» вооруженных сил Турции мнет оборону таких «чудо-бойцов» как картонную коробку, будь это сирийская правительственная армия или хваленые-перехваленные отряды курдского ополчения.

Впрочем, история и причины появления подобного рода статьи на страницах «МК» секретом совершенно не является. Вот две небольшие цитаты из одной публикации: «Под прикрытием союзнических гарантий собственной безопасности, фактически реализуется стратегическая установка западных спонсоров армянской власти на вовлечение Москвы в затяжные и затратные прокси – конфликты с членами НАТО «от Балтики до Кавказа»… «Сама Армения, к примеру, не только не считает НАТО противником, а напротив –активно вовлечена в учения Альянса, в том числе - на театре пресловутой дуги напряженности вокруг российских границ».

Дата – 9 сентября нынешнего года, 13-ю днями ранее разбираемой нами нынешней статьи. Источник – все тот же «Московский комсомолец». Такой вот плюрализм в головах редакции – сначала опубликовали вполне объективный материал с выверенными и профессиональными оценками реального положения дел.

А затем решили его «уравновесить», предложив читателям откровенно просроченную и уже ощутимо припахивающую «лапшу» об ужасных сирийских исламистах, стройными колоннами и с военной техникой следующими в сторону Нагорного Карабаха, спеша оказаться там к концу сентября. П – последовательность…