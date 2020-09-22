Глава МИД Германии ушел на карантин

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) отправился на карантин. Это вызвано тем, что у одного из сотрудников охраны Мааса выявлено заражение коронавирусом, сообщил представитель МИД ФРГ в среду, 23 сентября. Из-за карантина главе МИД ФРГ пришлось отказаться от запланированной поездки в Иорданию, передает Deutsche Welle.

Между тем тест на коронавирус, который 23 сентября сдал Маас, показал отрицательный результат. Как долго он должен находиться на карантине, пока неизвестно, отмечает агентство Reuters. В настоящий момент МИД в сотрудничестве с органами здравоохранения выясняет, кто еще контактировал с зараженным и какие еще меры следовало бы принять.

В марте на двухнедельный домашний карантин уходила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Это произошло после того, как выяснилось, что врач, делавший ей прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус.