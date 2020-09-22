Трамп пообещал "победить коммунизм" и освободить Латинскую Америку

Трамп пообещал добиться "полной свободы" в Латинской Америке и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году, передает РИА Новости.

"Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие стало полностью свободным, и это произойдет впервые в истории… Это произойдет рано или поздно", - сказал Трамп. "Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно", - сохранил интригу президент США.

По словам Трампа, его администрация "намерена победить коммунизм и социализм" и ведет эту борьбу в том числе на территории США. "Мы даем этому сильный отпор", - подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.