Елена Асталева, специально для haqqin.az 20:31

После падения цен на нефть, Азербайджан решил сделать ставку на ненефтяной сектор – в первую очередь, на туризм и сельское хозяйство. Звучали оптимистичные утверждения: агросектор в экспортном плане заменит нефть, но прошли годы, однако в сельском хозяйстве не наблюдается ожидаемого правительством прорыва. Эксперты отмечают, что страна не обеспечивает многими сельхозпродуктами даже внутренний рынок, что уж говорить об экспорте. Но даже экспортоориентируемые отрасли аграрного сектора, такие как ореховодство, сейчас переживают сложные времена.

Одна из самых экспортируемых из Азербайджана культур – фундук, который находится по экспорту на втором месте после томатов. Потому не удивительно, что именно на него, как на источник заработка и валютных поступлений в страну, делали ставку и многие отечественные фермеры, и государство. Но в последнее время фермерам стало невыгодно продавать фундук из-за низкой цены на него. Многие фермеры, ранее специализировавшиеся на выращивании фундука, начали вырубать ореховые деревья и на их месте высаживать фруктовые. Они уверены, что на продаже фруктов смогут заработать больше. Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов их в этом понимает и поддерживает. Министр сельского хозяйства и высшие правительственные чиновники неоднократно на проводимых совещаниях говорили о необходимости расширения площадей садов фундука. И их площадь была увеличена более чем в два раза. Но, по словам Магеррамова, предварительно не были проведены необходимые исследовательские работы, не было соответствующего мониторинга. Почему было принято решение об увеличении площади садов под фундук? Причина проста - в 2016 году килограмм этого ореха стоил более 16 долларов США и продавать его было выгодно. Тогда не только Азербайджан, но ряд стран сделал на него ставку, а в США площади под фундук начали расширяться еще раньше – с 2010 года. Но, как подчеркивает эксперт, там большое внимание уделялось и уделяется урожайности и ведется соответствующая селекционная работа. Аналогичные меры предпринимаются в Чили и даже в соседней Грузии. «Многие государства стали производить больше фундука за счет увеличения продуктивности, а не площади, выделенной под сады. В нашей же стране продуктивность невелика - тонна с гектара. Но производить фундук в любом случае стали больше, а сбывать его стало не так выгодно. Многие, – отмечает он, – были уверены, что высокие цены на фундук будут держаться вечно и продажа его за рубеж станет неиссякаемым и солидным источником получения валюты. Однако цены на фундук упали более чем в два раза, а потребность в этом орехе не увеличилась». Экспорт фундука из Азербайджана в этом году снизился более, чем на 20%. А затем и вовсе был приостановлен по причине того, что на внутреннем рынке этот орех стоит дороже, чем на мировом. Причина такого положения дел, как говорит Магеррамов, в том, что в Азербайджане переработка фундука находится в руках монополистов. Отсутствие конкуренции негативно сказывается на ценообразовании. Свою негативную лепту внесли и спекулянты.

По словам эксперта, фундук в основном закупается для использования в кондитерской промышленности, но она уже не так заинтересована в этом сырье, как раньше. Дело в том, что США стали производить больше миндаля и цены на него упали так сильно, что он стал стоить дешевле фундука. В итоге фабрики, занимающиеся производством шоколада, стали проявлять больше интереса к его покупке. В свете всего происходящего ничего удивительного в том, что часть фермеров решила сменить вектор деятельности и заняться фруктоводством вместо фундуководства. «Что главное в рыночных отношениях? Продуктивность и конкурентоспособность. Проблема в том, что помимо низкой производительности, у нас и низкое качество фундука. Отечественные фермеры неправильно ухаживают за деревьями, не проводят необходимые агротехнические мероприятия, оттуда такой результат», – сказал Магеррамов. Проблема и в неправильном хранении орехов, из-за чего в них могут образовываться афлотоксины – ядовитые соединения, производимые микроорганизмами из группы грибков. За 2018-2019 годы, по словам эксперта, в страну были возвращены 20 фур с фундуком, отправленные на экспорт, так как обнаружилось, что орехи заражены грибком. Такие случаи негативно отражаются на репутации азербайджанского фундука, ведь в следующий раз иностранные партнеры будут опасаться его приобретать. Мировые цены на фундук упали из-за перепроизводства, говорит экономист Фуад Ализаде. Но он уверен, что все проблемы временны, и фундуководство по-прежнему остается перспективной экспортоемкой отраслью. По словам экономиста, на снижение объемов экспорта фундука повлияла и пандемия коронавируса, из-за которой было отложено проведение сельскохозяйственных выставок. На таких мероприятиях часто заключались сделки, связанные с экспортом сельхозпродукции. «Все нормализуется, но нужен механизм поддержки производителей со стороны государства, и в первую очередь помощь в хранении продукции», – считает он. Те, кто решают попробовать себя в той или иной отрасли, редко проводят анализ рынка. В стране мало кто платит специалистам за консалтинговые услуги, пребывая в уверенности, что все знает сам, отсюда и негативные результаты. Об этом заявил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.