«Бюджетные организации должны использовать текущие расходы эффективно, в правильном направлении и экономно. Это связано с тем, что во многих случаях бюджетные организации несут дополнительные расходы, увеличивают количество штатов, делают ненужные закупки, а цены при закупках указываются гораздо выше существующих», - сказал сегодня премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров, посвященном проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2021 год и показателей сводного бюджета на ближайшие три года, обсуждению концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджана на 2021 год и последующие три года. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Кабмин.

Премьер-министр отметил, что при бюджетных закупках также, как правило, предпочтение отдается импорту. Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль соответствующих органов за эффективным использованием текущих расходов бюджетных организаций.

Али Асадов отметил, что не следует отдавать предпочтение неприоритетным мероприятиям, следует оптимизировать затраты в этом направлении, а также сократить ненужные командировки и связанные с ними расходы.

«В госбюджете следующего года очень важны и капитальные расходы. Конечно, инвестиционные затраты положительно влияют на экономический рост и занятость. Однако важно повысить прозрачность, экономическую эффективность и прибыльность инвестиционных программ. Неприоритетные инвестиционные проекты должны быть сокращены, выделенные средства должны расходоваться экономно», - сказал Али Асадов.

Затем премьер-министр акцентировал внимание на поручение президента Ильхама Алиева о повышении эффективности государственных компаний.

«На видеоконференции шестого августа президент Ильхам Алиев сообщил, что несмотря на совершенствование управления в государственных компаниях, финансовую поддержку государства, их деятельность неэффективна, финансовое положение большинства госкомпаний тяжелое, долговая нагрузка растет, а функция контроля в этой сфере недостаточно эффективна.

В целях решения упомянутых проблем указом Президента Азербайджана от седьмого августа был учрежден Азербайджанский инвестиционный холдинг и перед структурой были поставлены важные и серьезные задачи», - отметил Али Асадов.

В заседании приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра финансов Азер Байрамов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, премьер-министр Нахчыванской АР Сабухи Мамедов, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев. Члены правительства высказали свои мнения в связи с проектом бюджета.

В заключение было принято решение представить президенту Азербайджана «Проект государственного и сводного бюджетов на 2021 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года» и «Концепции и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2021 год и последующие три года» вместе с другими документами, предусмотренными в статье 12 закона Азербайджана «О бюджетной системе».