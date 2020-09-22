ЦРУ усилило надзор за «русским отделом»

Собеседники издания из бывших и нынешних официальных лиц сообщили, что глава ЦРУ стала крайне осторожна в отношении того, какие материалы разведки, связанные с Россией, попадут на стол Трампа. В то же время официальный представитель ведомства Тимоти Барретт отверг эти утверждения, пояснив, что Хэспел лишь усилила контроль за качеством работы «русского отдела».

«Изучение продуктов и процессов разведки — это именно то, что ждут от директора Хэспел, не только потому, что это ее работа, это работа всей ее жизни: поиск источников, проверка информации и проверка предположений — это у нее в крови, — отметил Барретт. — Она справедливо задает неудобные вопросы и добивается проверки и перепроверки разведданных. Любое предположение, что она руководит ведомством, исходя из политических мотивов, ошибочно».

По данным Politico, некоторое время назад руководитель «русского отдела» был переведен на другую должность в ЦРУ. Указывается, что к нему Хэспел испытывала личную неприязнь. Другой сотрудник отдела уволился после того, как глава ведомства обвинила его во лжи. «Она [Хэспел] постоянно называет аналитиков лжецами», — сказал бывший сотрудник управления.