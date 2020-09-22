Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в режиме видеоконференции. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Anadolu.

В ходе беседы, которая продолжалась около 40 минут, стороны обсудили отношения Турция-ЕС и региональные события.

Президент Эрдоган заявил, что в основе проблемы Восточного Средиземноморья стоят максималистские претензии Греции и греческого Кипра, а также их стремление игнорировать права Турции и турок-киприотов.

Турецкий лидер констатировал, что Анкара всегда была сторонником диалога, и выразил надежду, что дипломатические усилия не будут в очередной раз сведены на нет из-за позиции Греции.

Глава государства отметил, что шаги по продлению миграционного соглашения от 18 марта 2016 года между Турцией и ЕС, обновлению Таможенного союза и обеспечению либерализации визового режима обеспечат прочную основу для улучшения отношений Анкары и Брюсселя.

Вновь повторив свой призыв к справедливому разделению бремени и ответственности по приему мигрантов, президент Эрдоган подчеркнул, что ЕС должен решительно противодействовать нарушениям, совершаемым Грецией и Европейским агентством пограничной и береговой охраны посредством практики принудительного возвращения беженцев.