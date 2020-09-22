Сегодня 23 сентября депутат Милли Меджлиса Рамил Гасан на своей странице в Facebook сам себя поздравил с днем рождения. Вот такой курьезный случай. При этом депутат написал о себе в третьем лице, во множественном числе, обратившись к себе вежливо на «вы», не забыв при этом указать перед именем царское слово господин.

«Сегодня день рождения у депутата Милли Меджлиса 6-го созыва, Чрезвычайного и полномочного посланника Рамиля Гасана.

В связи с этим от всей души поздравляем Рамиля-муаллима, желаем ему здоровья и многих успехов в его самоотверженной деятельности!», - такими словами депутат парламента поздравил самого себя.

Отметим, что это не первый курьезный случай, связанный с деятельностью избранного от правящей партии Ени Азербайджан от Уджарского района Рамиля Гасана. Несколько месяцев назад депутат выступил с интервью на одном из русскоязычных каналов со странной речью. Оказалось, что Рамиль Гасан не владеет русским языком. Депутат пытался выразить свои мысли бессвязным набором различных русских слов.