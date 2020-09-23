Швеция обвинила российские корабли в нарушении границы

Министерство обороны Швеции заявило, что два российских военных корабля 14 сентября якобы незаконно вошли в территориальные воды страны.

"Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды", - говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.

Министр обороны страны Петер Хультквист заявил в интервью телеканалу SVT, что суда якобы находились в территориальных водах Швеции 11 минут.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.