Российский депутат Агаев умер от коронавируса
Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.
"Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль", — сказал Гаврилов.
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
"Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев.
Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м — Московский кооперативный институт.
Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.