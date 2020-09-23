Российский депутат Агаев умер от коронавируса

"Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль", — сказал Гаврилов.

Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости его коллега Сергей Гаврилов.

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, в свою очередь, рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

"Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", — пояснил Тайсаев.

Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м — Московский кооперативный институт.

Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.