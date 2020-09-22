По сравнению с прошлым годом за первые три квартала этого года заработки упали в среднем на 10,7%. Сокращение рабочих мест и рабочих часов больше ударило по и без того не богатым странам. Здесь средний заработок сократился до 15%, как, например, в Нигерии, Камбодже, Украине или Бангладеш. В странах Латинской Америки среднее падение – на 12%.

Международная организация труда, подразделение ООН, которое изучает трудовые отношения в мире, обнародовала данные, согласно которым за время пандемии потери в заработке в целом по всем странам составили огромную сумму: три с половиной триллиона долларов.

В связи с непрекращающимся ростом числа новых случаев заболевания, прогноз на последний квартал года тоже неутешительный: общее число рабочих часов сократится по сравнению с прошлым годом на 8,6%, что соответствует потере приблизительно 245 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

Развитые страны частично компенсировали потери в заработке для своих граждан, потерпевших от сокращения рынка труда, организовав одноразовые выплаты и забравшись при этом в большие бюджетные долги, которые все равно придется возвращать в будущем. По оценке МОТ, чтобы страны с развивающейся экономикой вышли приблизительно на тот уровень поддержки рабочей силы, который достигнут в богатых странах, им пришлось бы выплатить около триллиона долларов. Очевидно же, что никто этого делать не будет, такие средства просто негде взять.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер призвал удвоить усилия не только по борьбе с вирусом, но и с экономическими и социальными последствиями пандемии, оказывая всемерную поддержку бизнесу и наемным работникам. «Ни одна страна или регион не могут выйти из этого кризиса в одиночку».

Недавно невеселыми выводами о последствиях пандемии поделился фонд Билла и Мелинды Гейтсов. По данным доклада этого фонда, человечество отброшено на пару десятков лет назад, а социальные достижения XXI века перечеркнуты. Нищета в мире за этот год выросла на семь процентов. Возврат на какой-то более-менее пристойный уровень возможен лишь после окончания пандемии и тогда, когда в полной мере снова заработает индустрия туризма, а наиболее пострадавшие страны получат большие международные кредиты на восстановление и развитие. Это возможно не раньше, чем через два-три года. Пока, однако, даже об этом рано говорить: победа над коронавирусом еще только впереди. Соответственно, и потери будут расти, а затраты и время на их последующую компенсацию увеличиваться.

Планета давно не знала такого тяжелого и всеохватывающего кризиса. И все предварительные оценки его последствий могут оказаться бледной тенью той цены, которую мир заплатит в конечном итоге.