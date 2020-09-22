Глобальный сбой в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран.Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Греции, а также в США, Великобритании, Индии и России.

По данным сервиса, большинство пользователей (63 процента) жалуются на работу сайта, 23 процента испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, еще около 13 процента не могут войти в свою учетную запись.