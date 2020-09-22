Акции Tesla обвалились после обещания Маска

Акции упали более чем на 11 процентов на фоне разочарования инвесторов заявлениями Маска.

Акции американского производителя электрокаров Tesla обвалились после обещания главы корпорации Илона Маска создать «дешевый» беспилотный автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq, пишет «Лента.ру».

По состоянию на настоящее время акции дешевеют на 11,32 процента, до 377,17 доллара за штуку. Накануне они снизились в цене на 5,6 процента.

22 сентября Маск пообещал создать «дешевый» беспилотный автомобиль. По его словам, через три года компания начнет выпускать по-настоящему привлекательные автомобили за 25 тысяч долларов.

Перед этим Маск обвалил акции компании в преддверии Battery Day — дня презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами. Во вторник после открытия торгов в США акции Tesla упали на 6 процентов.