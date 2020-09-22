Эрдоган и генсек НАТО обсудили Восточное Средиземноморье

Стороны обсудили события в Восточном Средиземноморье и состояние отношений между Турцией и НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Anadolu.

Президент Эрдоган отметил, что Турция не на словах, а на деле открыто и четко продемонстрировала свою приверженность деэскалации ситуации и диалогу по проблеме Восточного Средиземноморья.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на эскалацию напряженности и провокации со стороны Греции Турция проявляет сдержанность и хладнокровие. По его словам, ход предстоящих предварительных переговоров с Грецией будет зависеть от готовности Афин предпринять искренние шаги для разрядки ситуации.

Президент Эрдоган приветствовал конструктивные усилия генсека НАТО по урегулированию разногласий в Восточном Средиземноморье. Он отметил, что Турция с самого начала поддержала осуществляемый под эгидой НАТО «процесс разделения» (меры по предотвращению военных инцидентов между сторонами – ред.) в Восточном Средиземноморье и выразила желание достичь компромисса.

Турецкий лидер указал на значимость солидарности в рамках НАТО для разрешения региональных проблем.