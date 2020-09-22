Гейс Абилов, директор издательства «OL», специально для haqqin.az 01:29

Так вышло, что ровно 40 минувших лет я имел самое непосредственное отношение к выходам в свет произведений широко известного русскоязычного азербайджанского писателя и журналиста Льва Аскерова. Наше знакомство с ним состоялось, когда я ещё работал в столичной типографии № 3 и прямо в цеху, у линотипного станка, вместе с другими своими коллегами читал поразившую нас его научно-фантастическую повесть «Как темно в этом доме». Когда же я с партнёрами открыл своё издательское предприятие, Лев Аскеров стал нашим постоянным клиентом.

Почти все его творения, которые, при всей изнурительной технологической цепочке – от вёрстки до ротации - сотрудники типографии, запоем читали ещё в рукописях. Они вызывали неподдельный интерес не только у нас. Положим, тот же самый его научно-фантастический роман «Человек с Того Света», выпущенный нами в конце 80-х годов прошлого века, разошелся по бывшему Советскому Союзу тиражом в четверть миллиона экземпляров. Помнится, по началу, роман планировался издать гораздо меньшим количеством - всего в 20 тысяч книг. Но вмешался в производство Его Величество читательский спрос. Затем с таким же интересом были встречены вышедшие из-под его пера романы того же жанра – «Приговорённые», «С миссией в ад», «Месть»... Тираж их был небольшой. Прямо скажем – маленький. Времена изменились. Авторам приходилось издавать свои работы за свой счёт. Вдобавок резко сократилась география распространения печатных изданий русскоязычного направления. Некогда великая держава приказала долго жить. Несмотря на это, в почтовый ящик типографии, то и дело приходили письма любителей книги с просьбой приобрести ту или иную его вещь. Но… увы! Мы ими уже не располагали. Их не было ни у нас, ни в магазинах. Для людей, занимавшихся литературной и научной деятельностью, настали сложные времена. Однако и они не смогли выбить пера из рук Льва Аскерова.

Талант, если он вложен в человека, всегда, вопреки всем трудностям подаст свой голос, на который люди обязательно откликнутся и обратят внимание. Так случилось и с хорошо запомнившимися читателям, двумя написанными им в то время художественными произведениями. Речь о вышедшем в двух книгах историческом романе-эпопее о ХХ веке - «Визит к Архивариусу» и повести «Его Голгофа», которая захватывающе рассказывала о знаменательных эпизодах жизни нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Тираж той и другой вещи не превышал 500 экземпляров, тем не менее, они, как говорится, разошлись мгновенно. Нам, конечно, было известно, что многим хотелось приобрести и прочесть их, но стеснённость автора в средствах не позволила ему осуществить дополнительный выпуск… А в 90-х годах прошлого века выпустили первую и небольшую по объёму работу его философских раздумий и оригинальных умозаключений, названную им «К вопросу вопросов». А спустя 10 лет, после проведённых Львом Аскеровым скрупулёзных исследований издательство «OL» представило свету его книгу «От сумерек к свету».

И вот у нас в производстве рукопись трактата «Третья картина мира» с весьма завораживающими подзаголовками – «Душа – не вымысел богословов… Коды жизни на ткани Времени... А человек-таки крылат!.. Бессмертие есть! Оно в нас!». Кстати, рукопись своего трактата, до предоставления его нам, автор посылал на ознакомление профессору Казанского университета доктору исторических наук Алексею Литвину. Из пространного и аналитического послания, полученного от профессора, я приведу всего лишь короткую выдержку: «… Ценность твоего труда – несомненна. Может, я много на себя беру, но со всей ответственностью утверждаю, что она, твоя работа – новое слово в увязшей в догматических подходах нашей науки. Если он будет признан, то существующая и явно устаревшая методология исследований всего естества претерпит коренные изменения. Как это было после провозглашения Ньютоном Первой картины мира, а спустя столетие, когда Вернадский с его биосферой и ноосферой, предложил Вторую картину мира. Теперь появилась твоя – Третья. Возможно, и окончательная. В связи с этим советую, трактат свой препроводить словами Исаака Ньютона: Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов…»