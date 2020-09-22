Полицейский Нью-Йорка — шпион из Китая

Об этом сообщило американское министерство юстиции. Полицейский должен был шпионить за тибетскими эмигрантами в столице США. 33-летний мужчина, который при этом был еще и резервистом американской армии, был арестован в понедельник в своем доме на Лонг-Айленд.

Как сообщал в своих публикациях haqqin.az, китайские власти долгие годы внедряли своих агентов под видом студентов в вузы Соединенных Штатов Америки, которые, будучи функционерами спецслужб, собирали данные о новинках в сфере самых современных технологий и промышленности hi-tech. Только что стало известно, что сотрудник нью-йоркской полиции по имени Баймадайе Ангванг услышал обвинения в том, что он является нелегальным агентом китайского правительства.

«Это дефиниция угрозы изнутри — согласно обвинениям, Ангванг выполнял задания в пользу чужого государства, лгал, чтобы получить доступ к скрытой информации и использовал свое положение как полицейский, чтобы поддерживать усилия китайского правительства для вербовки разведывательных источников». Так заявил в официальном сообщении заместитель директора ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини.

Персона Ангванга выбрана спецслужбами Пекина не случайно. Он родился в Тибете, и по данным прокуратуры, шпионил в пользу Китая еще с 2014 года. В его обязанности входило информировать китайское консульство в Нью-Йорке о деятельности тибетского сообщества в этом городе и оценке потенциальных агентов для китайской разведки под углом их вербовки.

По данным судебных документов правоохранительных органов столицы США, Ангванг должен был сообщать ценную информацию курирующему его офицеру китайских спецслужб, чтобы «принести славу Китаю». Ангванг, натурализованный американец, в целях быть полезным китайской разведке старался добиться своего продвижения по службе в американских полицейских структурах.

В ответ на обвинения о нелегальной деятельности китайских дипломатов, генеральное консульство КНР в Нью-Йорке заявило, что его персонал «выполняет свои обязанности в соответствии с международным правом и законами США». Информацию об этом публикует niezalezna.pl со ссылкой на американские источники.