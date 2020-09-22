Дело Навального - труба наш комментарий
Потребители Германии уже давно должны были получать газпромовский газ в рамках проекта «Северный поток - 2». Но политизация проекта, заложенная в его фундамент, все больше приобретает открытое противостояние между участниками и конкурентами. А это сильно мешает его реализации. Осталось проложить буквально последние километры балтийской подводной трубы. Но металлическая российская труба уперлась в железобетонную преграду американской политики, угрожающей страшными санкциями всякому, кто к ней подойдет.
Мало было всего этого, так тут еще история с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным подвернулась. Естественно, Вашингтон не мог упустить такой случай и ринулся в атаку уже с новым козырем в руке, который внес сомнения и в лагерь принципиально выступавших против линии США лидеров Евросоюза. И сегодня все больше голосов раздается уже не в защиту экономической выгодности для европейцев российской трубы, а против возможной зависимости от Москвы.
Дошло до того, что госсекретарь США Майк Помпео открыто заявил, что его страна создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока – 2», и надеется, что газопровод не будет достроен. Вашингтон считает, что газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, по его словам, глубоко волнует многих немцев. Хотя какая разница – идет газ через Украину или по дну моря.
«Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток – 2» не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа», - заявил Помпео.
Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства «Северного потока – 2». Помпео заявил, что США работают над остановкой строительства газопровода, а также призвал Германию, наиболее заинтересованную в реализации проекта и до конца сопротивлявшуюся давлению США, прийти к такому же мнению в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. А также реальных последствий для безопасности, которые вызывает зависимость от газа из России. И не исключил, что Вашингтон ответит на ситуацию с Навальным из-за неприемлемости применения химического оружия.
А ведь недавно еще Евросоюз жестко выступал против запрета Вашингтона, а СМИ на днях писали, что власти Германии предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Буквально на днях канцлер Ангела Меркель отмечала, что вопросы «Северного потока – 2» и инцидента с Навальным нужно рассматривать отдельно. В Кремле, как и ранее, призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС, включая ФРГ.
Но Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. Еще в декабре 2019 года он ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Против проекта также выступали Украина и ряд европейских стран. И сценарий, о котором говорит Помпео, возник не случайно, он был предсказуем. А планы США создать коалицию против газопровода уже свидетельствуют о расколе в Евросоюзе. Хотя изначально ожидалось, что страны ЕС будут говорить по этому вопросу одним голосом. А давление Вашингтона на несогласных, скорее всего, будет возрастать.
Сложилась критическая ситуация. Защитники трубы утверждают, что без нее не покрыть потребность Европы в газе. Мол, вырастут цены на газ, а Берлину в случае отказа от проекта придется платить многомиллиардную компенсацию. Но издание Der Tagesspiegel, к примеру, считает, что настало время похоронить проект, расходы растут, а потребление газа в Германии и ЕС снижается. Решение о строительстве трубы президент Владимир Путин и экс-канцлер Герхард Шредер приняли в 2005 году, в надежде, что потребность в газе Германии и Европы продолжит расти. Но вышло иначе. Правительству ФРГ не нужно запрещать проект, отказаться от него можно, более не поддерживая его. А ЕС следует настаивать на своем предписании, согласно которому «Газпром» не может одновременно поставлять газ и эксплуатировать газопровод.
Предложение издания простое – просто взять и отказаться. И это намного легче, чем в свое время Болгарии пришлось отказаться уже под давлением самого ЕС от «Южного потока», трубы которого укладывались уже на суше. И, судя по всему, судьбу «Северного потока» ждет такой же исход. Опять запрет на завершение почти готового проекта, опять выброшенные в море миллиарды долларов. И этот случай может послужить наглядным уроком для других стран, второпях строящих свои газопроводы, исходя не из экономических расчетов, а политических интересов.