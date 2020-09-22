Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:43

Потребители Германии уже давно должны были получать газпромовский газ в рамках проекта «Северный поток - 2». Но политизация проекта, заложенная в его фундамент, все больше приобретает открытое противостояние между участниками и конкурентами. А это сильно мешает его реализации. Осталось проложить буквально последние километры балтийской подводной трубы. Но металлическая российская труба уперлась в железобетонную преграду американской политики, угрожающей страшными санкциями всякому, кто к ней подойдет.

Мало было всего этого, так тут еще история с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным подвернулась. Естественно, Вашингтон не мог упустить такой случай и ринулся в атаку уже с новым козырем в руке, который внес сомнения и в лагерь принципиально выступавших против линии США лидеров Евросоюза. И сегодня все больше голосов раздается уже не в защиту экономической выгодности для европейцев российской трубы, а против возможной зависимости от Москвы. Дошло до того, что госсекретарь США Майк Помпео открыто заявил, что его страна создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока – 2», и надеется, что газопровод не будет достроен. Вашингтон считает, что газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, по его словам, глубоко волнует многих немцев. Хотя какая разница – идет газ через Украину или по дну моря. «Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток – 2» не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа», - заявил Помпео.

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства «Северного потока – 2». Помпео заявил, что США работают над остановкой строительства газопровода, а также призвал Германию, наиболее заинтересованную в реализации проекта и до конца сопротивлявшуюся давлению США, прийти к такому же мнению в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. А также реальных последствий для безопасности, которые вызывает зависимость от газа из России. И не исключил, что Вашингтон ответит на ситуацию с Навальным из-за неприемлемости применения химического оружия. А ведь недавно еще Евросоюз жестко выступал против запрета Вашингтона, а СМИ на днях писали, что власти Германии предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Буквально на днях канцлер Ангела Меркель отмечала, что вопросы «Северного потока – 2» и инцидента с Навальным нужно рассматривать отдельно. В Кремле, как и ранее, призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС, включая ФРГ. Но Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. Еще в декабре 2019 года он ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Против проекта также выступали Украина и ряд европейских стран. И сценарий, о котором говорит Помпео, возник не случайно, он был предсказуем. А планы США создать коалицию против газопровода уже свидетельствуют о расколе в Евросоюзе. Хотя изначально ожидалось, что страны ЕС будут говорить по этому вопросу одним голосом. А давление Вашингтона на несогласных, скорее всего, будет возрастать.