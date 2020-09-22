Работа страхового сектора Азербайджана не раз подвергалась критике на страницах haqqin . az , хотя руководство Ассоциации страховщиков и говорит о достижениях в этой сфере. Но судьей в данном случае выступил Центробанк – регулятор финансового рынка. По его данным, по итогам первого полугодия совокупная прибыль в страховом секторе Азербайджана составила ничтожно мизерные 61,258 млн манатов, что на 19,7% меньше показателя первого полугодия 2019 года.

На этом, в принципе, можно было поставить и точку, но вопрос настолько серьезен, что требует некоторого разъяснения. Доходы страхового сектора в этот период выросли по сравнению с первым полугодием 2019 года на 20,8% и составили 455,157 млн манатов. Уж не этот ли показатель дает повод ассоциации так говорить.

Но при этом еще больше выросли и расходы страхового сектора. За полугодие расходы выросли на 27,4% процента - до 383,238 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 191,11 млн манатов – рост составил 56,5%. Правда, рост остальных показателей намного меньше. Но и этого оказалось достаточно, чтобы снизить общую прибыль этой сферы. Кроме того, в первом полугодии страховщики выплатили налог на прибыль на сумму 10,498 млн манатов.

Вот и составила совокупная прибыль сектора – а это 21 страховая компания - всего 61,258 млн манатов. А если учесть, что погоду в этой сфере делают всего пять ведущих компаний, на долю которых приходится около 85% рынка, то можно хотя бы примерно догадываться, что творится в более слабых страховых компаниях. Да что там догадываться, если страховая компания Standard Insurance, действующая на рынке с октября 2002 года, уже закрыта и принимает претензии от кредиторов. А акционеры СК Amrah Sigorta созвали внеочередное общее собрание на 16 октября. На повестке дня только один вопрос - будущая деятельность страховой компании. А эта ведь одна их старейших компаний, действующая на страховом рынке Азербайджана с 1993 года.

А между тем, как сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азер Алиев на презентации новой ее концепции, сегодня некоторые мелкие страховые компании не могут платить даже членские взносы. Как же они будут платить клиенту? Главная задача страховщиков – удовлетворить потребности клиента, поэтому страховым компаниям надо совершенствовать свою деятельность. Алиев и сам понимает, что 21 компания для азербайджанского рынка – это слишком много, многим из них предстоит закрыться или объединиться. Но в ближайшее время процесс слияния страховых компаний он не ожидает.

К тому же, на нашем рынке даже работала известная в мире страховая компания AXA (AXA Mbask), но она тоже закрывается. Зачем нужно изучать передовой опыт, если и так известно, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств – один из важнейших страховых продуктов. А в Азербайджане страховые компании не проявляют к нему особого интереса – аварии происходят как и в других странах, надо и платить также. Но наши страховщики к этому почему-то не готовы. А может, и начинать концепцию надо с изменения подхода к работе и более активной работы с населением?!