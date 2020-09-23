«Будет продолжение»: Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет на предстоящих выборах.

«Ну, нам нужно посмотреть, что произойдет»,— сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме (цитата по AFP).

Он также заявил, что большую проблему представляет голосование по почте, которое будет использоваться на фоне коронавируса. По мнению Дональда Трампа, бюллетени, которые рассылают по почте, уязвимы для мошенничества. «Избавьтесь от бюллетеней, и все будет очень мирно — передачи власти не будет, говоря откровенно. Будет продолжение»,— сказал президент США, пишет «Коммерсант».