«Будет продолжение»: Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет на предстоящих выборах.
«Ну, нам нужно посмотреть, что произойдет»,— сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме (цитата по AFP).
Он также заявил, что большую проблему представляет голосование по почте, которое будет использоваться на фоне коронавируса. По мнению Дональда Трампа, бюллетени, которые рассылают по почте, уязвимы для мошенничества. «Избавьтесь от бюллетеней, и все будет очень мирно — передачи власти не будет, говоря откровенно. Будет продолжение»,— сказал президент США, пишет «Коммерсант».
Как пишет BBC News, опросы показывают, что среди сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена желающих проголосовать по почте намного больше, чем среди сторонников Трампа. Многомесячная кампания Трампа за дискредитацию почтового голосования привела к тому, что многие республиканцы намерены проголосовать на участках непосредственно в день выборов 3 ноября.
Опросы также показывают значительное отставание Трампа от Байдена. Однако подсчет почтовых бюллетеней займет намного больше времени, первыми станут известны результаты голосования в день выборов, и они могут оказаться в пользу Трампа, отмечает BBC News.
Демократы открыто предупреждают, что Трамп может преждевременно объявить о своей победе вскоре после выборов, не дожидаясь полных результатов.
Слова Трампа осудили даже некоторые республиканцы, впрочем, это был Митт Ромни (кандидат от республиканцев на выборах 2012 года), один из немногих членов партии, время от времени публично дистанцирующихся от президента.
"Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии, без этого будет Беларусь, - твитнул Ромни. - Любой намек на то, что президент не станет соблюдать эту конституционную гарантию, немыслим и недопустим".