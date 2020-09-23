Как сейчас на фронте: Минобороны сообщает
Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 69 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района.
Кроме того, позиции Азербайджанской армии были обстреляны и с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.