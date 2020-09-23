Сеул обвиняет Пхеньян: в КНДР расстреляли чиновника из Южной Кореи

Минобороны Южной Кореи узнало, что в КНДР был застрелен сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики, пропавший недалеко от границы КНДР, а его тело кремировали. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных», — сказали в Минобороны Республики Корея, передает РБК.

В ведомстве считают, что их гражданин мог быть убит во время попытки бегства на территорию КНДР.

Судно с пропавшим человеком на борту проходило с инспекцией возле линии границы между Южной и Северной Кореей у острова Малый Ёнпхён. Об его исчезновении узнала береговая охрана, началась поисковая операция. По информации военной разведки Республики Корея, мужчина был в водах КНДР.