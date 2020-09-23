Канада вступила во вторую волну эпидемии коронавируса, а ситуация может ухудшиться, если не следовать рекомендациям об изоляции. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

Вторая волна возникает в четырех крупных провинциях страны, добавил Трюдо.

"Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать", - сказал премьер.

Накануне число случаев COVID-19 в Канаде резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1 123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.