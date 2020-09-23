Израиль ужесточает карантин: рекордный рост случаев COVID-19

Правительство Израиля утвердило в четверг утром ужесточение карантинных мер на фоне значительного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает газета Jerusalem Post.

По информации газеты, израильский кабмин одобрил сегодня утром ужесточение карантина после представленных ему рекомендаций от правительственной комиссии по коронавирусу, передает РИА Новости.

Сообщается, что ужесточенные меры будут действовать с пятницы в течение двух недель вплоть до окончания праздника Суккот 9 октября.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское правительство планирует ужесточить карантинные ограничения в Израиле начиная с 25 сентября и вернуться к более мягким мерам, только если показатели заболеваемости COVID-19 снизятся.

За минувшие сутки минздрав Израиля зарегистрировал рекордные почти 7 тысяч заражений. Число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 200 тысяч.