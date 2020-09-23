В Казахстане отменили смертную казнь

Президент Казахстана, выступая на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о решении присоединиться к пакту. По его словам, Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Казахстан присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах. Постоянный представитель республики при ООН Кайрат Умаров подписал второй факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

В МИД напомнили, в декабре 2019 года Токаев поручил внешнеполитическому ведомству начать процедуру присоединения ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», – говорится в сообщении.

В 2003 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». В качестве альтернативного наказания в Казахстане введено пожизненное лишение свободы. В комментарии государственно-правового отдела администрации президента Казахстана к указу о введении моратория отмечалось, что сама смертная казнь как вид уголовного наказания не отменяется, а лишь приостанавливается исполнение уже вынесенных судами смертных приговоров.