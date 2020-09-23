Батальон сирийских армян перебросили в Карабах

Созданный два года назад на севере Сирии и прошедший тренировку в лагерях террористической организации YPG/PYD армянский батальон отправлен в Нагорный Карабах для участия в боях против Азербайджана. Об этом пишут турецкие СМИ.

В своей статье для портала Haber7.com турецкий обозреватель Таха Таглы пишет, что в мае прошлого года на подконтрольных YPG территориях на севере Сирии была создана армянская бригада. Бригада имени Нубара Озаняна состоит из трех батальонов (примерно 750 бойцов), в которые входят сирийские армяне. Недавно один из трех батальонов (примерно 250 бойцов) был направлен в Карабах для участия в атаках против Азербайджана.

Отметим, что Нубар Озанян был армянским террористом, который воевал в рядах террористической организации YPG. Он был ликвидирован турецкими силами безопасности в 2017 году. Бригада, носящая его имя, была создана в 2019 году и проходила тренировки в лагерях YPG. Впоследствии она приняла участие в боях против турецкой армии, проводившей спецоперацию на севере Сирии.

Напомним, ранее турецкие и египетские источники сообщали о том, что для участия в боях против Азербайджана из Сирии и Ирака в Карабах были переброшены тысячи боевиков ПКК.