Россиянина освободили в Польше после 20 лет рабства

Россиянина Николая Ерофеева освободили из более чем 23-летнего рабства на птицефабрике в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

59-летний мужчина более 23 лет был рабом местных фермеров. Ему удалось сбежать и найти приют у пары местных жителей. Он сообщил, что в рабстве оказался после того, как нелегально остался в Польше после развала СССР: был гражданским специалистом при военной части и не захотел уезжать после того, как войска стали выводить.

«Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен», — рассказал Ерофеев, отметив, что ему не платили денег. Хозяин птицефермы не позволял ему выходить в город, не отдавал документы и регулярно избивал.

После освобождения россиянин хочет остаться в Польше: по его словам, он привык и ему легче общаться на польском языке, чем на русском. Адвокат, которого наняла приютившая мужчину семья, собирается добиться легализации присутствия Ерофеева в стране.