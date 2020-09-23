Раскрыто условие Израиля по продаже F-35 в ОАЭ

Качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом Qualitative Military Edge (QME), сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишут авторы Defense News, ссылаясь на заявление министра обороны США Марка Эспера.

Издание также раскрыло одно из возможных условий еврейского государства по продаже Вашингтоном самолетов в Абу-Даби.

«Примечательно, что израильское издание Calcalist на прошлой неделе сообщило, что существует большая вероятность того, что крылья для парка F-35 Lightning II в Объединенные Арабские Эмираты могут быть произведены компанией Israel Aerospace Industries», — отмечает Defense News.

Объясняя действие QME, издание пишет, что «Израилю как небольшому государству, окруженному враждебными странами, нужно дополнительное преимущество от своего американского партнера, чтобы выжить. Фактически это означало, что определенные виды высокотехнологичного оружия не будут разрешены к продаже государствам региона, в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ».