В Грузии коронавирус устанавливает новый рекорд
Грузинские медики выявили за минувшие сутки 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии, пишет Sputnik Грузия.
Предыдущий антирекорд был поставлен накануне - тогда было выявлено 227 случаев за сутки.
По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 4 399, из них активных случаев на сегодня – 2 317. За последние 24 часа вылечились 40 человек, с начала пандемии - 1 705 пациентов (+62 за последние сутки), скончались - 25. В карантине в настоящее время находятся 5 390 человек.